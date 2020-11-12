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Блокування росіянами КПВВ викликало "бурю" серед пенсіонерів з ОРДЛО - Арестович

Блокування росіянами КПВВ викликало "бурю" серед пенсіонерів з ОРДЛО - Арестович

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Представники ОБСЄ в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на сході України дуже невдоволені блокуванням російською стороною пунктів пропуску на лінії розмежування — так само, як і жителі ОРДЛО. Про це в коментарі УНН за підсумками засідання ТКГ заявив речник української делегації Олексій Арестович.

“Росіяни штучно затягують процес відкриття КПВВ. З нашої сторони все готово”, — сказав Арестович.

Він нагадав, що 6 листопада відбувся візит Президента України на нові КПВВ разом з представниками міжнародних організацій, які засвідчили, що з українського боку “все готово”.

Зі слів речника української делегації, російську делегацію про це повідомили офіційним листом 6 листопада.

“Люди, які сходили 3 км з речами і з дітьми до КПВВ "Щастя“, сказали, що їм російські військові, які стоять з того боку, сказали, що у них все технічно готово, просто нема команди. Там видно, що все готово, що проведені інженерні роботи, обладнано КПВВ з їх боку. Нема команди. У нас питання до росіян: чому нема команди? Ви ж багато розповідаєте про те, що треба піклуватись про людей, про гуманітарні і соціальні аспекти. Ось вам і піклування”, — зазначив співрозмовник УНН.

Росіяни ж, з його слів, “не можуть нічого пояснити, чіпляються до технічних питань”.

“Це викликало дуже сильне незадоволення ОБСЄ. Вони неодноразово продемонстрували це незадоволення і наполягають на тому, щоб КПВВ були відкриті з того боку до кінця цього тижня. У мене враження, що можна говорити про обережний оптимізм з цього питання, тому що та сторона... не можуть пояснити українським громадянам з того боку лінії розмежування, на тимчасово окупованих територіях російською стороною, чому вони не відкривають КПВВ. Там буря. Таке враження, що бабусі за пенсією знесуть КПВВ з того боку”, — додав Арестович.

Нагадаємо, 9 листопада, українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі.

Починаючи з 10 листопада, Держприкордонслужба повністю забезпечує функціонування семи КПВВ, водночас пропуск блокувався зі сторони представників ОРДЛО.

Як повідомляв УНН, станом на 12 листопада із семи КПВВ на лінії розмежування на Донбасі пропуск людей у дві сторони наразі відбувається лише у КПВВ “Станиця Луганська”.

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