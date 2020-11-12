Блокировка россиянами КПВВ вызвала "бурю" среди пенсионеров с ОРДЛО - Арестович

"Россияне искусственно затягивают процесс открытия КПВВ. С нашей стороны все готово", - сказал Арестович.

Он напомнил, что 6 ноября состоялся визит Президента Украины на новые КПВВ вместе с представителями международных организаций, которые показали, что с украинской стороны "все готово".

По словам спикера украинской делегации, российскую делегацию об этом сообщили официальным письмом 6 ноября.

"Люди, которые ходили 3 км с вещами и с детьми до КПВВ "Счастье", сказали, что им российские военные, которые стоят с той стороны, сказали, что у них все технически готово, просто нет команды. Там видно, что все готово, проведены инженерные работы, оборудованы КПВВ с их стороны. Нету команды. У нас вопрос к россиянам: почему нет команды? Вы же много рассказываете о том, что надо заботиться о людях, о гуманитарных и социальных аспектах. Вот вам и забота", - отметил собеседник УНН.

Россияне же, по его словам, "не могут ничего объяснить, цепляются к техническим вопросам".

"Это вызвало очень сильное недовольство ОБСЕ. Они неоднократно продемонстрировали это недовольство и настаивают на том, чтобы КПВВ были открыты с той стороны до конца этой недели. У меня впечатление, что можно говорить об осторожном оптимизме по этому вопросу, потому что та сторона... не могут объяснить украинским гражданам с той стороны линии разграничения, на временно оккупированных территориях российской стороной, почему они не открывают КПВВ. Там буря. Такое впечатление, что бабушки за пенсией снесут КПВВ с той стороны", - добавил Арестович.

Напомним, 9 ноября, украинская делегация в ТКГ заявила, что Россия сорвала открытие КПВВ на Донбассе.



Начиная с 10 ноября, Госпогранслужба полностью обеспечивает функционирование семи КПВВ, в то же время пропуск блокировался со стороны представителей ОРДЛО.



Как сообщал УНН, по состоянию на 12 ноября из семи КПВВ на линии разграничения в Донбассе пропуск людей в обе стороны сейчас происходит только в КПВВ "Станица Луганская".



