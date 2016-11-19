Близько тисячі поліцейських та 70 нацгвардійців охоронятимуть порядок на матчі “Шахтар” - “Капати”
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сьогодні о 17-00 в Харкові відбудеться матч між командами “Шахтар” (Донецьк) та “Карпати” (Львів). Правопорядок охоронятимуть близько тисячі поліцейських, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Харківській області.
Очікується, що спортивний захід відвідають близько 30 тисяч вболівальників.
Для охорони порядку та безпеки будуть залучені майже 1000 працівників поліції та 70 військовослужбовців Нацгвардії України.