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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 3957 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 15468 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 57271 перегляди

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2 квітня, 10:51 • 129101 перегляди

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2 квітня, 10:44 • 193086 перегляди

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2 квітня, 09:04 • 187486 перегляди

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2 квітня, 07:52 • 209196 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196314 перегляди

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Близько тисячі поліцейських та 70 нацгвардійців охоронятимуть порядок на матчі “Шахтар” - “Капати”

Близько тисячі поліцейських та 70 нацгвардійців охоронятимуть порядок на матчі “Шахтар” - “Капати”

Київ • УНН

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ХАРКІВ-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сьогодні о 17-00 в Харкові відбудеться матч між командами “Шахтар” (Донецьк) та “Карпати” (Львів). Правопорядок охоронятимуть близько тисячі поліцейських, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Харківській області.

Очікується, що спортивний захід відвідають близько 30 тисяч вболівальників.

Для охорони порядку та безпеки будуть залучені майже 1000 працівників поліції та 70 військовослужбовців Нацгвардії України.

Українські Національні Новини

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