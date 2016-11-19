Около тысячи полицейских и 70 нацгвардейцев будут охранять порядок на матче "Шахтер" - "Карпаты"
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сегодня в 17-00 в Харькове состоится матч между командами "Шахтер" (Донецк) и "Карпаты" (Львов). Правопорядок будут охранять около тысячи полицейских, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.
Ожидается, что спортивное мероприятие посетят около 30 тысяч болельщиков.
Для охраны порядка будут привлечены около 1000 сотрудников полиции и 70 военнослужащих Нацгвардии Украины.