Близько 9,6 млн гривень отримає від ДніпроОДА фірма, яку підозрюють у розкраданні коштів

Як стверджує видання, фірма безпосередньо пов'язана із керівниками Дніпропетровської області Олександром Бондаренком і Святославом Олійником, які посприяли тому, щоб саме "УКР ДІАГНОСТИКА" виграла на торгах.

За даними системи YouControl, компанія була зареєстрована у жовтні 2002 року. Однак тільки за період з 2016 по 2020 роки компанія виграла у 545 тендерах на загальну суму 2,41 млрд грн. Замовником виступив серед іншого і департамент охорони здоров'я ДОДА (53,7 млн).

За даними журналістів, фірма у 2016-2018 роках була організатором злочинної схеми із продажу ліків і обладнання Одеському національному медичному університету на суму 580 млн грн за завищеними цінами. Також у грудня 2016 року ця ж фірма згадується у кримінальному провадженні, пов'язаному з крадіжкою бюджетних коштів при закупівлі неякісних систем для флюороскопії і рентгену у Сумську обласну дитячу лікарню.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Святослав Олійник оформив дорожню фірму на цивільну дружину і отримує підряди у рамках "Великого будівництва".