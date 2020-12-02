Голова Дніпропетровської облради Олійник - під прицілом НАБУ і ДФС

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Нещодавно журналісти у своєму розслідуванні повідомили про те, що дорожньо-будівельна фірма "УПС", неодноразово помічена у систематичному порушенні норм будівництва і халтурі, стала фігурантом розслідування НАБУ через зв'язок з главою Дніпропетровської облради Святославом Олійником. Компанія продовжує вигравати тендери на сотні мільйонів, отримує підряди у рамках "Великого будівництва" Президента, у той час як її фактичний власник потрапив у поле зору антикорупційних органів, інформує УНН.

"Неякісний ремонт доріг з боку "УПС" б'є вже і по особистиму рейтингу Глави держави. Адже асоціюватися об'єкти, що будуються в рамках президентської програми, будуть саме з ним. І хоча хмари над Олійником продовжують згущатися, зважаючи на справи у НАБУ і ДФС, його будівельна компанія продовжує дорожній недороб", - йдеться у розслідуванні.

Національне антикорупційне бюро України відновило розслідування проти голови Дніпропетровської облради Святослава Олійника за статтею Кримінального кодексу 366-1 "Декларування недостовірної інформації". А головне слідче управління Державної фіскальної служби зайнялося цивільною дружиною Олійника Іриною Гуназою за статтями 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" та 212 "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)".

"Для жителів Дніпра давно не секрет, що Святослав Олійник знаходиться у стосунках з Іриною Гуназою, яка була соратницею політика довгі роки, і до сих пір числиться як контактна особа його партії "Україна майбутнього". У них є двоє неповнолітніх доньок, які проживають із матір'ю у Словаччині, а Олійник часто їх відвідує", - йдеться у матеріалі.

Активи, які формально належать Гуназі в Україні та Словаччині, вражають. Саме зі Словаччини веде ланцюжок до відомої компанії "УПС". Справа у тому, що Гуназа активно набувала частки у бізнесах і засновувала нові компанії.

Так, у 2012 році Гуназа придбала словацьку компанію Arograf s.r.o., а у 2015 році - Proxima s.r.o. Саме на останню зареєстровані готель, земля й інша нерухомість Гунази у Словаччині.

Історія ж Arograf тісно пов'язана з Україною. У 2016 році Arograf стає співзасновником ТОВ "Українсько-польське підприємства з іноземними інвестиціями "УПС".

У підсумку "УПС" стала центром будівельного холдингу, компанії якого за бюджетні кошти ремонтували школи, парки, спортивні комплекси та інші об'єкти соціальної інфраструктури. Однак багато із них так і не були завершені.

У серпні 2020 року НАБУ зареєструвало кримінальне провадження щодо оцінки дій Олійника: як виявилося, він тиснув на правоохоронні органи з метою виведення з-під кримінальної справи голови компанії "УПС" Тараса Палія.

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