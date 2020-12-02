Глава Днепропетровского облсовета Олейник - под прицелом НАБУ и ГФС

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Недавно журналисты в своем расследовании сообщили о том, что дорожно-строительная фирма "УПС", неоднократно замеченная в систематическом нарушении норм строительства и халтуре, стала фигурантом расследования НАБУ из-за связи с главой Днепропетровского облсовета Святославом Олейником. Компания продолжает выигрывать тендеры на сотни миллионов, получает подряды в рамках "Большого строительства" Президента, в то время как ее фактический владелец попал в поле зрения антикоррупционных органов, информирует УНН.