Близько 50 км до України: визначені аеропорти в Білорусі, куди РФ перекидає війська
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Від одного з аеродромів на території Білорусі, через які Росія перекидає свої війська, до українського кордону близько 50 кілометрів. Про це УНН повідомляє з посиланням на інтерактивну карту військової присутності РФ біля українських кордонів й на окупованих територіях.
Деталі
На карту нанесені чотири аеропорти ( “Барановичі”, “Лунинець”, “Ліда” та “Мачулищі”), які знаходяться на території Білорусі. Один з них, або всі вони, мають використовуватися для базування винищувачів Су-35с, які перекидаються на білоруські аеродроми з Східного військового округу РФ.
Так, від аеродрому “Лунинець” до українського кордону близько 50 кілометрів.
Доповнення
У Міноборони РФ повідомляли, що Росія перекидає до Білорусі екіпажі винищувачів Су-35с з Східного військового округу РФ.
Повідомляється, що після прибуття на аеродроми Республіки Білорусь екіпажі багатофункціональних винищувачів Су-35с заступлять на бойове чергування протиповітряної оборони в рамках перевірки питань функціонування єдиної системи ППО Союзної держави.
Практичні дії військ (сил) відбудуться на полігонах “Домановський”, “Гозький”, “Обуз-Ліснівський”, “Брестський” та “Осиповичський”, а також на окремих ділянках місцевості, розташованих на території Республіки Білорусь. Планується задіяти аеродроми “Барановичі”, “Лунинець”, “Ліда” та “Мачулищі”.
Нагадаємо, російські багатоцільові надманевренні винищувачі Су-35С вилетіли до Білорусі для участі у спільних навчаннях “Союзна рішучість — 2022”. Екіпажі відпрацюють польоти на максимальну дальність, посадку на білоруські аеродроми, а також підготовку до повторних вильотів.
Раніше Росія спрямувала два дивізіони зенітно-ракетних комплексів С-400 до Білорусі для участі у військових навчаннях наступного місяця, у момент гострої напруженості у відносинах із Заходом через Україну.
Російські військові та військова техніка почали прибувати до Білорусі для участі у навчаннях “Рішучість союзників”, які пройдуть біля західного кордону республіки з членами НАТО Польщею та Литвою, а також біля її південного флангу з Україною.
Західні держави побоюються, що це Росія, яка зосередила десятки тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною, планує новий напад на Україну, в яку вона вторглася у 2014 році.
Росія спростовує такі плани. Литва також заявила, що нарощування російських військ створює загрозу її безпеці.