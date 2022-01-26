Близько 50 км до України: визначені аеропорти в Білорусі, куди РФ перекидає війська

КИЇВ. 26 січня. УНН. Від одного з аеродромів на території Білорусі, через які Росія перекидає свої війська, до українського кордону близько 50 кілометрів. Про це УНН повідомляє з посиланням на інтерактивну карту військової присутності РФ біля українських кордонів й на окупованих територіях.