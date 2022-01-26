Около 50 км до Украины: определены аэропорты в Беларуси, куда РФ перебрасывает войска

КИЕВ. 26 января. УНН. От одного из аэродромов на территории Беларуси, через которые Россия перебрасывает свои войска к украинской границе около 50 километров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на интерактивную карту военного присутствия РФ у украинских границ и на оккупированных территориях.