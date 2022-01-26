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Около 50 км до Украины: определены аэропорты в Беларуси, куда РФ перебрасывает войска

Киев • УНН

 • 151673 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. От одного из аэродромов на территории Беларуси, через которые Россия перебрасывает свои войска к украинской границе около 50 километров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на интерактивную карту военного присутствия РФ у украинских границ и на оккупированных территориях.

Детали

На карту нанесены четыре аэропорта ( “Барановичи”, “Лунинец”, “Лида” и “Мачулищи”), которые находятся на территории Беларуси. Один из них, или все они, должны использоваться для базирования истребителей Су-35с, которые перебрасываются на белорусские аэродромы из Восточного военного округа РФ.

Так, от аэродрома “Лунинец” до украинской границы около 50 километров.

Дополнение

В Минобороны РФ сообщали, что Россия перебрасывает в Беларусь экипажи истребителей Су-35с из Восточного военного округа РФ.

Сообщается, что после прибытия на аэродромы Республики Беларусь экипажи многофункциональных истребителей Су-35с заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства.

Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах “Домановский”, “Гозький”, “Обуз-Лиснивский”, “Брестский” и “Осиповичский”, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи”, “Лунинец”, “Лида”и "Мачулищи".

Напомним, русские многоцелевые сверхманевренные истребители Су — 35С вылетели в Беларусь для участия в совместных учениях “Союзная решимость-2022”. Экипажи отработают полеты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также подготовку к повторным вылетам.

Ранее Россия направила два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 в Беларусь для участия в военных учениях в следующем месяце, в момент острой напряженности в отношениях с Западом из-за Украины.

Российские военные и военная техника начали прибывать в Беларусь для участия в учениях “Решимость союзников”, которые пройдут у западной границы республики с членами НАТО Польшей и Литвой, а также у ее южного фланга с Украиной.

Западные державы опасаются, что это Россия, сосредоточившая десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной, планирует новое нападение на Украину, в которую она вторглась в 2014 году.

Россия опровергает такие планы. Литва также заявила, что наращивание русских войск создает угрозу ее безопасности.

Украинские Национальные Новости

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