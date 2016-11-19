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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Близько 30 старовинних монет виявили в українця на кордоні з Молдовою

Близько 30 старовинних монет виявили в українця на кордоні з Молдовою

Київ • УНН

 • 10466 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Монети датовані 1700-1900 роками виявили сьогодні військовослужбовці Білгород-Дністровського прикордонного загону під час здійснення заходів контролю у пункті пропуску “Кучурган”, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Як повдіомили у прес-службі, автомобіль “Форд” прибув у пункт пропуску “Кучурган-авто”. Керував транспортним засобом громадянина України. Виходячи з аналізу та оцінки ризиків авто направили для проходження поглибленого огляду.

Як результат в транспортному засобі спільна прикордонно-митна оглядова група виявила 26 старовинних монет, “Царська-Росія” 1700-1900 рр.

Монети встановленим порядком передано представникам Державної фіскальної служби.

Українські Національні Новини

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