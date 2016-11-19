Близько 30 старовинних монет виявили в українця на кордоні з Молдовою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Монети датовані 1700-1900 роками виявили сьогодні військовослужбовці Білгород-Дністровського прикордонного загону під час здійснення заходів контролю у пункті пропуску “Кучурган”, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Як повдіомили у прес-службі, автомобіль “Форд” прибув у пункт пропуску “Кучурган-авто”. Керував транспортним засобом громадянина України. Виходячи з аналізу та оцінки ризиків авто направили для проходження поглибленого огляду.
Як результат в транспортному засобі спільна прикордонно-митна оглядова група виявила 26 старовинних монет, “Царська-Росія” 1700-1900 рр.
Монети встановленим порядком передано представникам Державної фіскальної служби.