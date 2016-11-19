Около 30 старинных монет обнаружили у украинца на границе с Молдовой
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Монеты датированы 1700-1900 годами обнаружили сегодня военнослужащие Белгород-Днестровского пограничного отряда при осуществлении мер контроля в пункте пропуска "Кучурган", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Как сообщили в пресс-службе, автомобиль "Форд" прибыл в пункт пропуска "Кучурган-авто". Управлял транспортным средством гражданина Украины. Исходя из анализа и оценки рисков авто направили для прохождения углубленного осмотра.
В результате в транспортном средстве погранично-таможенная группа обнаружила 26 старинных монет, "Царская-Россия" 1700-1900 гг.
Монеты установленным порядком передано представителям Государственной фискальной службы.