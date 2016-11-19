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15 марта, 19:03 • 108186 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147241 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125931 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119289 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106190 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102085 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95480 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126105 просмотра

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14 марта, 19:57 • 128264 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127406 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Около 30 старинных монет обнаружили у украинца на границе с Молдовой

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. Монеты датированы 1700-1900 годами обнаружили сегодня военнослужащие Белгород-Днестровского пограничного отряда при осуществлении мер контроля в пункте пропуска "Кучурган", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Как сообщили в пресс-службе, автомобиль "Форд" прибыл в пункт пропуска "Кучурган-авто". Управлял транспортным средством гражданина Украины. Исходя из анализа и оценки рисков авто направили для прохождения углубленного осмотра.

В результате в транспортном средстве погранично-таможенная группа обнаружила 26 старинных монет, "Царская-Россия" 1700-1900 гг.

Монеты установленным порядком передано представителям Государственной фискальной службы.

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