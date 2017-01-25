Близько 25 автомобілів зіткнулися в Сербії через туман - ЗМІ

Сербські поліцейські повідомили, що у двох спровокованих погодними умовами ДТП загинула одна людина, в той час як ще четверо були госпіталізовані.

Аварії сталося поблизу Белграду рано вранці в середу, через що накілька годину було заблоковано головну дорогу, що веде на північ.

Місцеве телебачення повідомило, що зіткнулися близько 25 транспортних засобів.