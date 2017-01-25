Около 25 автомобилей столкнулись в Сербии из-за тумана - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Массовое столкновение автомобилей, причиной которого стал туман и гололед, произошло вблизи столицы Сербии, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Сербские полицейские сообщили, что в двух спровоцированных погодными условиями ДТП погиб один человек, в то время как еще четверо были госпитализированы.
Аварии произошло вблизи Белграда рано утром в среду, из-за чего на несколько часов была заблокирована главная дорога, ведущая на север.
Местное телевидение сообщило, что столкнулись около 25 транспортных средств.