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Около 25 автомобилей столкнулись в Сербии из-за тумана - СМИ

Около 25 автомобилей столкнулись в Сербии из-за тумана - СМИ

Киев • УНН

 • 9651 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Массовое столкновение автомобилей, причиной которого стал туман и гололед, произошло вблизи столицы Сербии, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Сербские полицейские сообщили, что в двух спровоцированных погодными условиями ДТП погиб один человек, в то время как еще четверо были госпитализированы.

Аварии произошло вблизи Белграда рано утром в среду, из-за чего на несколько часов была заблокирована главная дорога, ведущая на север.

Местное телевидение сообщило, что столкнулись около 25 транспортных средств.

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