БК "Будівельник" в Луцьку завдав поразки місцевому "Волиньбаскету"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Луцьку місцевий БК “Волиньбаскет” за відсутності лідера колективу Едуарда Федчука поступився титулованому київському “Будівельнику”, передає УНН з посибк ланням на прес-службу команди зі столиці України.
Розпочався матч зі швидкої гри від обох колективів. Першими відкрили рахунок у матчі, а потім і здійснили ривок 7:0 гості з Києва зусиллями Анісімова та Крутоуса. Другу десятихвилинку більш жваво розпочали господарі: спочатку Герасимчук на старті забив ефектні +2, а після цього ввімкнувся і Олег Рудаков, який виконував функції лідера команди за відсутності травмованого Е.Федчука. Як наслідок волиняни виграли десятихвилинку та зуміли скоротити відставання перед третім періодом — 39:44.
Друга половина гри розпочалася з емоційного дальнього влучання від молодого гравця з Волині — Володимира Коцька. Надалі все той-же Коцько та партнери почали надзвичайно продуктивно захищатися, та реалізовувати власні атаки і як наслідок вже за декілька хвилин лучани зрівняли рахунок у матчі. Проте підопічні Євгена Мурзіна не знітилися, і на активні дії суперників відповіли власним міні-ривком на останніх хвилинах чверті та забезпечили собі перевагу перед заключним періодом — 51:60.
В останньому відрізку гри більш досвідчені гравці у синій формі були кращими за своїх візаві та без особливих проблем довели гру до логічного фіналу — 71:86.
“Волиньбаскет”: Тимощук (6 очок), Коцько (5), Рудаков (23 + 5 підбирань), Герасимчук (16), Чемякін (3) — старт; Фурс (5 + 4 перехоплення + 4 втрати), Дейна (4), Кісільчук (4), Алфьоров (3), Шконда (2), Глушко (0).
“Будівельник”: Зотов (2), Луценко (8), Крутоус (8 + 3 перехоплення), Вінтоняк (6 + 9 підбирань + 4 передачі), Анісімов (14 + 3 перехоплення) — старт; Завадський (14 + 6 підбирань), Отверченко (11 + 4 передачі), Дугат (10 + 7 передач), Буцький (7), Приймак (6), Горбенко (0).
Таким чином, “будівели” з 9 перемогами і 4 поразками йдуть на 2-й позиції чемпіонату, натомість команда з Луцька має 2 звитяги і 8 програшів — 10 сходинка.
Як повідомляв УНН, співробітництво важкого форварда Андрія Малиша із БК “Кремінь” було закінчено за обопільною згодою сторін.