БК "Будивельник" в Луцке нанес поражение местному "Волыньбаскету"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Луцке местный БК "Волыньбаскет" при отсутствии лидера коллектива Эдуарда Федчука уступил титулованному киевскому "Будивельнику", передает УНН со ссылкой на пресс-службу команды из столицы Украины.
Начался матч с быстрой игры от обоих коллективов. Первыми открыли счет в матче, а затем и совершили рывок 7:0 гости из Киева усилиями Анисимова и Крутоуса. Вторую десятиминутку более живо начали хозяева: сначала Герасимчук на старте забил эффектные 2, а после этого включился и Олег Рудаков, который выполнял функции лидера команды в отсутствие травмированного Э.Федчука. Как следствие волыняне выиграли десятиминутку и сумели сократить отставание перед третьим периодом - 39:44.
Вторая половина игры началась с эмоционального дальнего попадания от молодого игрока с Волыни - Владимира Коцкого. В дальнейшем все тот же Коцкий и партнеры начали чрезвычайно продуктивно защищаться, и реализовывать собственные атаки и как следствие уже через несколько минут лучане сравняли счет в матче. Однако подопечные Евгения Мурзина не стушевались, и на активные действия соперников ответили собственным мини-рывком на последних минутах четверти и обеспечили себе преимущество перед заключительным периодом - 51:60.
В последнем отрезке игры более опытные игроки в синей форме были лучше своих визави и без особых проблем довели игру до логического финала - 71:86.
"Волыньбаскет" Тимощук (6 очков), Коцкий (5), Рудаков (23 + 5 подборов), Герасимчук (16), Чемякин (3) - старт; Фурс (5 + 4 перехвата + 4 потери), Дейна (4), Кисильчук (4), Алферов (3), Шконда (2), Глушко (0).
"Будивельник": Зотов (2), Луценко (8), Крутоус (8 + 3 перехвата), Винтоняк (6 + 9 подборов + 4 передачи), Анисимов (14 + 3 перехвата) - старт; Завадский (14 + 6 подборов), Отверченко (11 + 4 передачи), Дугат (10 + 7 передач), Буцкий (7), Приймак (6), Горбенко (0).
Таким образом, "Будивельник" с 9 победами и 4 поражениями идет на 2-й позиции чемпионата, команда из Луцка имеет 2 победы и 8 проигрышей - 10 ступень.
Как сообщал УНН, сотрудничество тяжелого форварда Андрея Малыша с БК «Кремень» было закончено по обоюдному согласию сторон .