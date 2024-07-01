Бізнес погіршує очікування на тлі відключень світла, вищих тарифів та дефіциту кадрів - НБУ
Київ • УНН
Підприємства в Україні негативно оцінюють результати своєї діяльності вже другий місяць поспіль через зростання витрат, перебої в електропостачанні, слабкий інвестиційний попит та дефіцит кваліфікованих кадрів.
Бізнес другий місяць поспіль негативно оцінив результати своєї діяльності. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), поширений НБУ у понеділок, пише УНН.
Деталі
У червні 2024 року ІОДА знизився до 43.6 з 48.0 у травні.
На подальше погіршення очікувань підприємств усіх секторів вплинули, як вказано, зокрема "зростання витрат бізнесу через дефіцит електроенергії внаслідок російських атак на енергосистему та підвищення тарифів, слабкий інвестиційний попит, а також значний дефіцит кваліфікованих працівників".
Зокрема, за даними НБУ
▪️ Підприємства промисловості послабили оцінки щодо результатів своєї діяльності на найближчу перспективу під впливом погіршення безпекової ситуації, значних перебоїв з енергопостачанням та зростання виробничих витрат: секторальний індекс у червні становив 45.5 (у травні – 48.8).
▪️ Підприємства торгівлі зберегли негативні очікування на тлі ускладнення ситуації з енергопостачанням, підвищення тарифу на електроенергію та погіршення курсових очікувань: секторальний індекс – 46.4 (був – 47.7).
▪️ Підприємства будівництва також значно послабили свої оцінки через слабкий інвестиційний попит, тривалі відключення електроенергії та брак кваліфікованих працівників: секторальний індекс – 43.0 (був – 49.8 ).
▪️ Підприємства сфери послуг вдруге поспіль найстриманіше оцінили результати своєї економічної діяльності та погіршили очікування щодо економічних перспектив, зважаючи на відплив кваліфікованих кадрів, збільшення витрат через дефіцит електроенергії та зниження попиту: секторальний індекс знизився до 39.7 (з 47.2).
Підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг спрогнозували посилення темпів зростання як закупівельних цін, так і цін/тарифів на власну продукцію/послуги, натомість будівельники були налаштовані на їх незначне сповільнення.
Ситуація на ринку праці, за даними опитування НБУ, погіршилася. Керівники підприємств усіх секторів очікували на скорочення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше – у сфері послуг, повідомили у Нацбанку.
Які можливості отримає бізнес у межах інвестиційної складової Ukraine Facility від ЄС - відповідь Мінекономіки03.05.24, 17:47 • 20183 перегляди