Бійцям АТО присвятили симфонію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні на концерті у Національній музичній академії України прозвучить Симфонія №8 “Нескорені" Олександра Яковчука, присвячена бійцям АТО. Про це передає УНН з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
“27 жовтня о 19:00 у великій залі Національної музичної академії України відбудеться концерт, під час якого прозвучить Симфонія №8 "Нескорені", присвячена воякам антитерористичної операції на Сході України та подарована для виконання Заслуженому Академічному оркестру України Зразково-показовому оркестру Збройних Сил України. Автор цього музичного твору Олександр Миколайович Яковчук — Заслужений діяч мистецтв України, лауреат державних та міжнародних премій, член Національної спілки композиторів України та Ліги композиторів Канади, доцент кафедри композиції Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського”, — йдеться у повідомленні.
Генштаб зазначає, що О.Якович зробив значний внесок у справу військово-патріотичного, культурного та естетичного виховання військовослужбовців ЗСУ, розбудови та розвитку культурної спадщини України. Здебільшого у творчому доробку автора твори національно-патріотичної та військової тематики.
Як повідомляв УНН, авторитетне американське видання присвятило шпальту українським воїнам АТО.