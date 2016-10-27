Бойцам АТО посвятили симфонию

"27 октября в 19:00 в большом зале Национальной музыкальной академии Украины состоится концерт, во время которого прозвучит Симфония №8 "Непокоренные", посвященная воинам антитеррористической операции на Востоке Украины и подаренная для исполнения Заслуженному Академическому оркестру Украины Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Украины. Автор этого музыкального произведения Александр Николаевич Яковчук - Заслуженный деятель искусств Украины, лауреат государственных и международных премий, член Национального союза композиторов Украины и Лиги композиторов Канады, доцент кафедры композиции Национальной музыкальной академии Украины им. П.И.Чайковского", - говорится в сообщении.

Генштаб отмечает, что Н.Яковчук внес значительный вклад в дело военно-патриотического, культурного и эстетического воспитания военнослужащих ВСУ, развитие культурного наследия Украины. В основном в творчестве автора произведения национально-патриотической и военной тематики.

Как сообщал УНН, авторитетное американское издание посвятило полосу украинским воинам АТО.