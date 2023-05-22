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У Міноборони опублікували фото Бахмута

У Міноборони опублікували фото Бахмута

Київ • УНН

 • 1177228 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Міністерство оборони України у Twitter опублікували фото міста Бахмута Донецької області, зроблені оператором дрона 93 ОМБр Холодний Яр, передає УНН.

Цитата

"Нескорений Бахмут", - підписали фото у Міноборони.

Деталі

Як повідомила 93 ОМБр Холодний Яр у Facebook, фото зроблені бійцем, оператором дрона із позивним "Єнот".

"Він не лише розвідує місце знаходження противника і коригує нашу арту. Він ще фіксує, як гине місто від дій російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ворогу не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста.

Генерал-полковник, Командувач Сухопутних військ ЗСУ заявив, що сили оборони продовжують наступальні дії на флангах поблизу Бахмута.

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