У Міноборони опублікували фото Бахмута
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Міністерство оборони України у Twitter опублікували фото міста Бахмута Донецької області, зроблені оператором дрона 93 ОМБр Холодний Яр, передає УНН.
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"Нескорений Бахмут", - підписали фото у Міноборони.
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Як повідомила 93 ОМБр Холодний Яр у Facebook, фото зроблені бійцем, оператором дрона із позивним "Єнот".
"Він не лише розвідує місце знаходження противника і коригує нашу арту. Він ще фіксує, як гине місто від дій російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.
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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ворогу не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста.
Генерал-полковник, Командувач Сухопутних військ ЗСУ заявив, що сили оборони продовжують наступальні дії на флангах поблизу Бахмута.