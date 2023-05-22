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19:26 • 43103 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102599 просмотра

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13 марта, 13:47 • 106430 просмотра

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13 марта, 13:40 • 106720 просмотра

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13 марта, 13:25 • 101195 просмотра

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13 марта, 10:29 • 93437 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109930 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минобороны опубликовали фото Бахмута

В Минобороны опубликовали фото Бахмута

Киев • УНН

 • 1177227 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Министерство обороны Украины в Twitter опубликовали фото города Бахмута Донецкой области, сделанные оператором дрона 93 ОМБр Холодный Яр. УНН.

Цитата

"Непокоренный Бахмут", - подписали фото в Минобороны.

Детали

Как сообщила 93 ОМБр Холодный Яр в Facebook, фото сделаны бойцом, оператором дрона с позывным "Енот".

"Он не только разведывает место нахождения противника и корректирует нашу арту. Он еще фиксирует, как гибнет город от действий российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Дополнение

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что врагу не удалось окружить Бахмут и они потеряли часть господствующих высот вокруг города.

Генерал-полковник, Командующий Сухопутными войсками ВСУ заявил, что силы обороны продолжают наступательные действия на флангах вблизи Бахмута.

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