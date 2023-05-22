В Минобороны опубликовали фото Бахмута
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Министерство обороны Украины в Twitter опубликовали фото города Бахмута Донецкой области, сделанные оператором дрона 93 ОМБр Холодный Яр. УНН.
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"Непокоренный Бахмут", - подписали фото в Минобороны.
Детали
Как сообщила 93 ОМБр Холодный Яр в Facebook, фото сделаны бойцом, оператором дрона с позывным "Енот".
"Он не только разведывает место нахождения противника и корректирует нашу арту. Он еще фиксирует, как гибнет город от действий российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.
Дополнение
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что врагу не удалось окружить Бахмут и они потеряли часть господствующих высот вокруг города.
Генерал-полковник, Командующий Сухопутными войсками ВСУ заявил, что силы обороны продолжают наступательные действия на флангах вблизи Бахмута.