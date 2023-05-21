Сирський відвідав Бахмутський напрямок та заявив, що ЗСУ тримають околиці міста
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Генерал-полковник, Командувач Сухопутних військ ЗСУ заявив, що сили оборони продовжують наступальні дії на флангах поблизу Бахмуту, передає УНН.
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"Бахмутський напрямок. Відвідав наших воїнів та командирів на передовій. Подякував та відзначив воїнів 3 ошбр, 5 ошбр, 30 ОМБр, 56 омпбр, 93 омбр, які щоденно нищать ворога. Сили оборони продовжують наступальні дії на флангах поблизу Бахмуту. Попри те, що ми зараз контролюємо околиці міста, значення його оборони не втрачає свого сенсу", - повідомив він.
За словами Командувача, в подальшому це надасть можливість входу в місто, коли відбудеться зміна оперативної обстановки на фронті.
Під час роботи Сирський спільно з командирами детально спланували подальші дії та стратегію: "Оборонна операція триває. Ми маємо знищити ворога".
Додамо
Ватажок "вагнера" євген пригожин заявив у суботу, що його сили взяли місто під повний контроль.
Президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції на саміті G7 у Японії в неділю, що росія не захопила Бахмут, додавши, що українські солдати залишаються у місті.