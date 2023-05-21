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Сирський відвідав Бахмутський напрямок та заявив, що ЗСУ тримають околиці міста

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Генерал-полковник, Командувач Сухопутних військ ЗСУ заявив, що сили оборони продовжують наступальні дії на флангах поблизу Бахмуту, передає УНН.

Цитата

"Бахмутський напрямок. Відвідав наших воїнів та командирів на передовій. Подякував та відзначив воїнів 3 ошбр, 5 ошбр, 30 ОМБр, 56 омпбр, 93 омбр, які щоденно нищать ворога. Сили оборони продовжують наступальні дії на флангах поблизу Бахмуту. Попри те, що ми зараз контролюємо околиці міста, значення його оборони не втрачає свого сенсу", - повідомив він.

За словами Командувача, в подальшому це надасть можливість входу в місто, коли відбудеться зміна оперативної обстановки на фронті.

Під час роботи Сирський спільно з командирами детально спланували подальші дії та стратегію: "Оборонна операція триває. Ми маємо знищити ворога".

Додамо

Ватажок "вагнера" євген пригожин заявив у суботу, що його сили взяли місто під повний контроль.

Президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції на саміті G7 у Японії в неділю, що росія не захопила Бахмут, додавши, що українські солдати залишаються у місті.

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