Сырский посетил Бахмутское направление и заявил, что ВСУ держат окраины города
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Генерал-полковник, Командующий Сухопутных войск ВСУ заявил, что силы обороны продолжают наступательные действия на флангах вблизи Бахмута, передает УНН.
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"Бахмутское направление. Посетил наших воинов и командиров на передовой. Поблагодарил и отметил воинов 3 ошбр, 5 ошбр, 30 ОМБр, 56 омпбр, 93 омбр, которые ежедневно уничтожают врага. Силы обороны продолжают наступательные действия на флангах вблизи Бахмута. Несмотря на то, что мы сейчас контролируем окраины города, значение его обороны не теряет своего смысла", - сообщил он.
По словам Командующего, в дальнейшем это даст возможность входа в город, когда произойдет изменение оперативной обстановки на фронте.
Во время работы Сырский совместно с командирами подробно спланировали дальнейшие действия и стратегию: "Оборонительная операция продолжается. Мы должны уничтожить врага".
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Главарь "вагнера" Евгений пригожин заявил в субботу, что его силы взяли город под полный контроль.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции на саммите G7 в Японии в воскресенье, что россия не захватила Бахмут, добавив, что украинские солдаты остаются в городе.