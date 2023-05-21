Сырский посетил Бахмутское направление и заявил, что ВСУ держат окраины города

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13 марта, 19:26 • 46502 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104109 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:40 • 107520 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Генерал-полковник, Командующий Сухопутных войск ВСУ заявил, что силы обороны продолжают наступательные действия на флангах вблизи Бахмута, передает УНН.

Цитата

"Бахмутское направление. Посетил наших воинов и командиров на передовой. Поблагодарил и отметил воинов 3 ошбр, 5 ошбр, 30 ОМБр, 56 омпбр, 93 омбр, которые ежедневно уничтожают врага. Силы обороны продолжают наступательные действия на флангах вблизи Бахмута. Несмотря на то, что мы сейчас контролируем окраины города, значение его обороны не теряет своего смысла", - сообщил он.

По словам Командующего, в дальнейшем это даст возможность входа в город, когда произойдет изменение оперативной обстановки на фронте.

Во время работы Сырский совместно с командирами подробно спланировали дальнейшие действия и стратегию: "Оборонительная операция продолжается. Мы должны уничтожить врага".

Добавим

Главарь "вагнера" Евгений пригожин заявил в субботу, что его силы взяли город под полный контроль.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции на саммите G7 в Японии в воскресенье, что россия не захватила Бахмут, добавив, что украинские солдаты остаются в городе.

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