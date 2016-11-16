Біля готелю "Дніпро" у Києві знову збираються люди
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Біля готелю "Дніпро", що поблизу Європейської площі у центрі Києва, знову почали збиратися люди, передає УНН.
Станом на 9:00 зібралося вже кілька сотень людей.
Нагадаємо, 15 листопада у Києві пройшли масові акції, зокрема, ошуканих вкладників банків.
Безпеку забезпечували близько 5 тис. правоохоронців. В урядовому кварталі були встановлені рамки-металошукачі.
За даними поліції, у період з 15 по 22 листопада надійшло близько 10 заявок на проведення масових акцій.