Возле гостиницы "Днепр" в Киеве снова собираются люди
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. У гостиницы "Днепр" возле Европейской площади в центре Киева начали собираться люди, передает УНН.
По состоянию на 9:00 собралось уже несколько сотен человек.
Напомним, 15 ноября в Киеве прошли массовые акции, в частности, обманутых вкладчиков банков.
Правопорядок охраняли около 5 тыс. человек. В правительственном квартале были установлены рамки-металлоискатели.
По данным полиции, в период с 15 по 22 ноября поступило около 10 заявок на проведение массовых акций.