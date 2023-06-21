Біля Байконурської електростанції упав безпілотник. росЗМІ пишуть, що БПЛА запускав любитель
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Невеликий безпілотник упав неподалік Байконурської електростанції. Як повідомляють росЗМІ, швидше за все, запускав апарат любитель, який втратив керування, передає УНН.
Додамо
Байконурська ТЕЦ входить до єдиної енергосистеми Казахстану, але належить російському підприємству, забезпечує енергією космодром і саме місто Байконур.
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У росії помітили невідомий безпілотник, який вів розвідувальну зйомку над аеропортом Внуково.