московську область атакували безпілотники – росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Сьогодні вранці у московській області рф було зафіксовано падіння декількох безпілотників. Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМі та місцеві Telegram-канали.
Зокрема, Telegram-канал Baza уточнює, що відразу кілька безпілотників впали у Новій Москві та Підмосков’ї.
“Перший дрон, ймовірно, вибухнув у небі в районі села Лукіно у Новій Москві. Наразі на місці працюють співробітники оперативних служб. Також ще два безпілотники впали близько 5-ї ранку в Наро-Фомінському районі Підмосков’я, неподалік військової частини”, — пише Baza.
За попередніми даними, постраждалих немає.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В окупованому Криму заявили про 9 безпілотників над півостровом за ніч