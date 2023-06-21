московскую область атаковали беспилотники - росСМИ

В частности, Telegram-канал Baza уточняет, что сразу несколько беспилотников упали в Новой Москве и Подмосковье’.

“Первый дрон, вероятно, взорвался в небе в районе села Лукино в Новой Москве. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб. Также еще два беспилотника упали около 5 утра в Наро-Фоминском районе Подмосковья’, неподалеку от воинской части”, — пишет Baza.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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