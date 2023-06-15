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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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В окупованому Криму заявили про 9 безпілотників над півостровом за ніч

Київ • УНН

 • 1354837 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. У тимчасово окупованому Криму заявили про 9 зафіксованих безпілотників за ніч, нібито працювала ворожа ППО, повідомив призначений рф так званий "голова" окупованого Криму сергій аксьонов, пише УНН.

В окупованому Криму заявили про 9 безпілотників над півостровом за ніч

Деталі

6 із них нібито збили, а 3 заглушили та посадили. При цьому один безпілотник нібито здетонував у селі Докучаєве Красногвардійського району. "Жертв немає, у низці будинків вибиті шибки", - написав він у телеграм-каналі.

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