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ГУР: росіяни готують евакуацію з кримського Армянська та збираються вчинити теракт на підприємстві "Кримський титан"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. У тимчасово окупованому Армянську на півночі Кримського півострова, росіяни готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення. При цьому окупанти готують теракт на підприємстві "Кримський титан", закладають вибухівку на заводській та прилеглій території. Про це повідомляє головне управління розвідки МО України, пише УНН.

ГУР: росіяни готують евакуацію з кримського Армянська та збираються вчинити теракт на підприємстві "Кримський титан"

Деталі

У ГУР повідомили, що через вчинений ворогом теракт на Каховській ГЕС і, як наслідок, відсутності води у Північно-Кримському каналі процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня.

Цитата

"Відновити роботу у мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе. На території тимчасово окупованого Армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку "Кримського титану".

Водночас інженерні підрозділи окупаційної армії московії впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території", - йдеться у повідомленні.

У головному управлінні розвідки говорять, що теракт на підприємстві "Кримський титан" означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками.

"На холодильному обладнанні "Кримського титану" використовується близько 200 тонн технологічного аміаку.

У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за пів години", - додали в ГУР.

Найбільша загроза наразі існує для окупованого міста Армянськ, а також Красноперекопського району та південних районів Херсонщини.

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