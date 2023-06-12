ГУР: россияне готовят эвакуацию из крымского Армянска и собираются совершить теракт на предприятии "Крымский титан"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Во временно оккупированном Армянске на севере Крымского полуострова, россияне готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местное население. При этом оккупанты готовят теракт на предприятии "Крымский титан", закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории. Об этом сообщает главное управление разведки МО Украины, пишет УНН.
Детали
В ГУР сообщили, что из-за совершенного врагом теракта на Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале процессы производства на заводе "Крымский титан" в Армянске нарушены до критического уровня.
Цитата
"Восстановить работу в минимально надлежащем режиме россияне считают невозможным. На территории временно оккупированного Армянска циркулирует информация о вероятной остановке "Крымского титана".
В то же время инженерные подразделения оккупационной армии Московии в течение последних нескольких дней минируют цеха предприятия, которые сейчас продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории", - говорится в сообщении.
В главном управлении разведки говорят, что теракт на предприятии "Крымский титан" будет означать искусственную техногенную катастрофу, ужасную по своим последствиям.
"На холодильном оборудовании "Крымского титана" используется около 200 тонн технологического аммиака.
В случае взрыва на заводе аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет прилегающие районы за полчаса", - добавили в ГУР.
Наибольшая угроза сейчас существует для оккупированного города Армянск, а также Красноперекопского района и южных районов Херсонщины.
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