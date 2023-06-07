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ГУР: підрив Каховської ГЕС - російський теракт, який готували довго

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Підрив Каховської ГЕС окупантами не був спонтанним рішенням. Україна інформувала міжнародних партнерів про мінування ними греблі і такий розвиток подій. Про тривалу підготовку кремля свідчить і публічна реакція його пропаганди, повідомили в ГУР МО України, передає УНН.  

ГУР: підрив Каховської ГЕС - російський теракт, який готували довго

Деталі

За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, причетність кремля до підриву Каховської ГЕС беззаперечно доводить ціла низка публічної інформації.

«Навіть якщо ми подивимося на хронологію реакцій пропагандистів, «офіційних осіб» рашистського режиму щодо сьогоднішніх подій, ― там видно: спочатку нічого не відбувається, потім ― відбувається, але частково, а потім - винна Україна, але вони окупанти дуже тішаться, що острови, на яких нібито базувалися наші захисники, затоплено», - сказав він.

Він зауважив, що реакції російської пропаганди на підрив Каховської ГЕС були хаотичними, а зважаючи на інженерні особливості споруди, ні в кого, крім росіян, не було фізичної можливості та засобів, аби здійснити такий масштабний підрив.

«Україна інформувала публічно, а також і партнерів іншими каналами про те, що готується мінування і можливий підрив. Це не спонтанний акт, це теракт, який готувався (росіянами) дуже довго», - сказав представник розвідки.

За його словами, Сили безпеки та оборони держави готувались до різних варіантів поведінки російських терористів, зокрема й до ймовірності підриву Каховської ГЕС.

Доповнення

Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС у ніч на 6 червня. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей. Наразі евакуйовано понад 1450. Станом на ранок 7 червня у Херсоні рівень води піднявся приблизно на 5 метрів і за прогнозами збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин. Пік розливу води з Каховського водосховища пройшов. Стабілізація рівня в районах затоплення відбуватиметься у наступні 4 доби. 

В Центрі протидії дезінформації зазначають, що за допомогою підриву Каховської ГЕС рф намагалася пригальмувати дії українських військових та ускладнити перетинання Дніпра напередодні українського контрнаступу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Що абсурдніша брехня, то вигідніше її продавати?": в ОП обурюються через нісенітниці щодо Каховської ГЕС

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