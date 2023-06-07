ГУР: подрыв Каховской ГЭС - российский теракт, который готовили долго

Детали

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, причастность кремля к подрыву Каховской ГЭС безоговорочно доказывает целый ряд публичной информации.

«Даже если мы посмотрим на хронологию реакций пропагандистов, «официальных лиц» рашистского режима относительно сегодняшних событий, - там видно: сначала ничего не происходит, потом - происходит, но частично, а потом - виновата Украина, но они оккупанты очень радуются, что острова, на которых якобы базировались наши защитники, затоплены», - сказал он.

Он отметил, что реакции российской пропаганды на подрыв Каховской ГЭС были хаотичными, а учитывая инженерные особенности сооружения, ни у кого, кроме россиян, не было физической возможности и средств, чтобы осуществить такой масштабный подрыв.

«Украина информировала публично, а также и партнеров по другим каналам о том, что готовится минирование и возможен подрыв. Это не спонтанный акт, это теракт, который готовился (россиянами) очень долго», - сказал представитель разведки.

По его словам, Силы безопасности и обороны государства готовились к различным вариантам поведения российских террористов, в том числе и к вероятности подрыва Каховской ГЭС.

Дополнение

Оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек. На данный момент эвакуированы более 1450 человек. По состоянию на утро 7 июня в Херсоне уровень воды поднялся примерно на 5 метров и по прогнозам увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов. Пик разлива воды из Каховского водохранилища прошел. Стабилизация уровня в районах затопления будет происходить в следующие 4 суток.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что с помощью подрыва Каховской ГЭС рф пыталась притормозить действия украинских военных и усложнить пересечение Днепра накануне украинского контрнаступления.

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