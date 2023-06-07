"Що абсурдніша брехня, то вигідніше її продавати?": в ОП обурюються через нісенітниці щодо Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк висловив обурення з приводу інформації, яка розповсюджується у західних ЗМІ, щодо підриву Каховської ГЕС. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
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"Росія мінує шлюзи на окупованій ГЕС і підриває Каховську дамбу. Це аксіома. Десятки сіл та містечок ідуть під воду. Гинуть тварини. Люди сидять на дахах будинків і благають про допомогу. Екологічна катастрофа. Нищівний збиток українській енергетиці й агросектору, ризик великої засухи в трьох областях. Деякі світові медіа: "Хто ж винен? Важко сказати… Ми ніколи не дізнаємося правди…" Хоча правда очевидна”, - написав Подоляк
Нагадаємо
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.
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