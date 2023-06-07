"Чем абсурднее ложь, тем выгоднее ее продавать?": в ОП возмущаются из-за ерунды по Каховской ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил возмущение по поводу информации, которая распространяется в западных СМИ, относительно подрыва Каховской ГЭС. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
Цитата
"Россия минирует шлюзы на оккупированной ГЭС и взрывает Каховскую дамбу. Это аксиома. Десятки сел и городков уходят под воду. Погибают животные. Люди сидят на крышах домов и умоляют о помощи. Экологическая катастрофа. Сокрушительный ущерб украинской энергетике и агросектору, риск большой засухи в трех областях. Некоторые мировые медиа: "Кто же виноват? Трудно сказать… Мы никогда не узнаем правды…" Хотя правда очевидна”, - написал Подоляк
Напомним
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Открыто уголовное производство об экоциде.
Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.
По прогнозам, озвученным Херсонской ОГА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.
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