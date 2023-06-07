Пік розливу води з Каховського водосховища пройшов - Укргідроенерго
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Станом на ранок 7 червня пік розливу води з Каховського водосховища пройшов. Стабілізація рівня в районах затоплення відбуватиметься у наступні 4 доби. Про це повідомив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота, заяву якого оприлюднили у компанії, передає УНН.
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«Станом на ранок 7 червня ми спостерігаємо, що пік розливу води з Каховського водосховища пройшов. Стабілізація рівня в районах затоплення відбуватиметься у наступні 4 доби. Проте масштаби катастрофи залишаються надзвичайними», - зазначив Сирота.
Деталі
За даними Укргідроенерго, продовжується зниження рівня води в Каховському водосховищі:
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- Рівень водосховища в районі Нікополя станом на 10:00 7 червня становить 14,41 м.
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- За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на 2,5 метри.
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- Продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом.
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Щодо наслідків для регіону:
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- На правобережній Херсонщині затоплено 1852 будинки.
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- Протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано, інтенсивність підтоплення зменшується, однак, через значні руйнування греблі вода ще прибуватиме.
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- Евакуйовано 1457 людей, із мікрорайону Корабел – 1286. Також цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду.
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- Наразі для боротьби із наслідками залучено майже 800 осіб та понад 170 одиниць техніки ДСНС.
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- Небезпечні для здоров’я хімічні речовини, а також збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.
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Як раніше повідомляло Укргідроенерго, відповідно до характеру пошкоджень станція відновленню не підлягає.
За попередніми підрахунками, для побудови нової станції потрібно щонайменше 5 років і близько 1 млрд євро.
«Ми ще не знаємо весь характер руйнувань. Зруйновано станцію, автодорожній та залізничний переїзд. Це складний гідровузол, який треба відбудувати якнайшвидше після деокупації. І ми вже сьогодні пропрацьовуємо варіанти будівництва станції», - вказав посадовець.
Як зазначається, надважливе завдання – перегородити водозливну греблю і відновити водозабезпечення в постраждалих регіонах. Укргідроенерго спільно з Укргідропроєктом вже розпочало роботу над проєктними рішеннями. «До кінця дня 7 червня ми матимемо попередні розрахунки для проєктних рішень. Ми будемо акумулювати воду на верхніх водосховищах, щоб бути готовими наповнити Каховське водосховище», - повідомив очільник Укргідроенерго.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
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Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.