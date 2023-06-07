Пик разлива воды из Каховского водохранилища прошел - Укргидроэнерго

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«По состоянию на утро 7 июня мы наблюдаем, что пик разлива воды из Каховского водохранилища прошел. Стабилизация уровня в районах затопления будет происходить в следующие 4 суток. Однако масштабы катастрофы остаются чрезвычайными», - отметил Сирота.

Детали

По данным Укргидроэнерго, продолжается снижение уровня воды в Каховском водохранилище:



Уровень водохранилища в районе Никополя по состоянию на 10:00 7 июня составляет 14,41 м.



За сутки уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на 2,5 метра.



Продолжаются разрушения водосливной плотины, земляной вставки между зданием станции и шлюзом.



О последствиях для региона:



На правобережной части Херсонской области затоплено 1852 дома.



В течение ночи чрезвычайных событий не зафиксировано, интенсивность подтопления уменьшается, однако, из-за значительных разрушений плотины вода еще будет прибывать.



Эвакуированы 1457 человек, из микрорайона Корабел – 1286. Также этой ночью начало подтапливать Белозерскую громаду.



Сейчас для борьбы с последствиями привлечено почти 800 человек и более 170 единиц техники ГСЧС.



Опасные для здоровья химические вещества, а также возбудители инфекционных болезней с кладбищ, туалетов, свалок могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.



Как ранее сообщало Укргидроэнерго, в соответствии с характером повреждений станция восстановлению не подлежит.

По предварительным подсчетам, для постройки новой станции потребуется не менее 5 лет и около 1 млрд евро.

«Мы еще не знаем весь характер разрушений. Разрушены станция, автодорожный и железнодорожный переезд. Это сложный гидроузел, который надо отстроить как можно быстрее после деоккупации. И мы уже сегодня прорабатываем варианты строительства станции», - указал чиновник.

Как отмечается, важнейшая задача – перегородить водосливную плотину и восстановить водоснабжение в пострадавших регионах. Укргидроэнерго совместно с Укргидропроектом уже начало работу над проектными решениями. «До конца дня 7 июня мы будем иметь предварительные расчеты для проектных решений. Мы будем аккумулировать воду на верхних водохранилищах, чтобы быть готовыми наполнить Каховское водохранилище», - сообщил глава Укргидроэнерго.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонсуой области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.