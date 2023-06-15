В оккупированном Крыму заявили о 9 беспилотниках над полуостровом за ночь
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Во временно оккупированном Крыму заявили о 9 зафиксированных беспилотниках за ночь, якобы работала вражеская ПВО, сообщил назначенный рф так называемый "глава" оккупированного Крыма сергей аксенов, пишет УНН.
Детали
6 из них якобы сбили, а 3 заглушили и посадили. При этом один беспилотник якобы сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района. "Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла", - написал он в телеграм-канале.
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