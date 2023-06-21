Возле Байконурской электростанции упал беспилотник. росСМИ пишут, что БПЛА запускал любитель
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Небольшой беспилотник упал неподалеку Байконурской электростанции. Как сообщают росСМИ, скорее всего, запускал аппарат любитель, который потерял управление, передает УНН.
Добавим
Байконурская ТЭЦ входит в единую энергосистему Казахстана, но принадлежит российскому предприятию, обеспечивает энергией космодром и сам город Байконур.
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Напомним
В россии заметили неизвестный беспилотник, который вел разведывательную съемку над аэропортом Внуково.