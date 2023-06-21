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Возле Байконурской электростанции упал беспилотник. росСМИ пишут, что БПЛА запускал любитель

Киев • УНН

 • 707488 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Небольшой беспилотник упал неподалеку Байконурской электростанции. Как сообщают росСМИ, скорее всего, запускал аппарат любитель, который потерял управление, передает УНН.

Возле Байконурской электростанции упал беспилотник. росСМИ пишут, что БПЛА запускал любитель

Добавим

Байконурская ТЭЦ входит в единую энергосистему Казахстана, но принадлежит российскому предприятию, обеспечивает энергией космодром и сам город Байконур.

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Напомним

В россии заметили неизвестный беспилотник, который вел разведывательную съемку над аэропортом Внуково.

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