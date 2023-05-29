У росії помітили розвідувальний БПЛА аеропортом Внуково
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У росії помітили невідомий безпілотник, який вів розвідувальну зйомку над аеропортом Внуково, пише УНН із посиланням на Телеграм-канал Mash.
Цитата
"Невідомий БПЛА, ймовірно, вів розвідувальну зйомку над аеропортом Внуково. За нашою інформацією, все сталося вчора. Про квадрокоптера поліцейським повідомили місцеві жителі. За їхніми словами, безпілотник летів приблизно на висоті 20-поверхового будинку вздовж Внуківського шосе. Потім зробив кілька кіл навколо злітної смуги і зник. Поліцейські проводять перевірку”, – йдеться у повідомленні.
Доповнення
Сьогодні у полі у краснодарському краї впав невідомий безпілотник.