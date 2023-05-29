В россии заметили разведывательный БПЛА на аэропортом Внуково
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В россии заметили неопознанный беспилотник, который вел разведывательную съемку над аэропортом Внуково, пишет УНН со ссылкой на Телеграмм-канал Mash.
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Неопознанный БПЛА, предположительно, вёл разведывательную съёмку над аэропортом Внуково.По нашей информации, всё произошло вчера. О квадрокоптере полицейским сообщили местные жители. По их словам, беспилотник летел примерно на высоте 20-этажного дома вдоль Внуковского шоссе. Потом навернул несколько кругов вокруг взлётной полосы и скрылся. Полицейские проводят проверку”, – говорится в сообщении.
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Сегодня в поле в краснодарском крае упал неизвестный беспилотник.