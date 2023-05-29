В краснодарском крае россии упал неизвестный БПЛА, который взорвался при осмотре
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Неизвестный беспилотник упал на поле в краснодарском крае, россия. Во время осмотра он взорвался, сообщает Telegram-канал Baza, пишет УНН.
Детали
Дрон обнаружили утром 28 мая в Красноармейском районе края во время полевых работ неподалеку от станицы полевая.
Через час, когда на место обнаружения беспилотника уже начали съезжаться сотрудники полиции и спецслужб, дрон взорвался. Как сообщает Telegram-канал, по предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.