У краснодарському краї рф впав невідомий БПЛА, який вибухнув під час огляду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Невідомий безпілотник упав на поле у краснодарському краї, росія. Під час огляду він вибухнув, повідомляє Telegram-канал Baza, пише УНН.
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Дрон виявили вранці 28 травня у красноармійському районі краю під час польових робіт неподалік станиці польова.
За годину, коли на місце виявлення безпілотника вже почали з'їжджатися співробітники поліції й спецслужб, дрон вибухнув. Як повідомляє Telegram-канал, за попередніми даними, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.