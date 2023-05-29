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У краснодарському краї рф впав невідомий БПЛА, який вибухнув під час огляду

Київ • УНН

 • 792040 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Невідомий безпілотник упав на поле у краснодарському краї, росія. Під час огляду він вибухнув, повідомляє Telegram-канал Baza, пише УНН.

Деталі 

Дрон виявили вранці 28 травня у красноармійському районі краю під час польових робіт неподалік станиці польова. 

За годину, коли на місце виявлення безпілотника вже почали з'їжджатися співробітники поліції й спецслужб, дрон вибухнув. Як повідомляє Telegram-канал, за попередніми даними, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.



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