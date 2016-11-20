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Біля Авдіївки та Опитного бойовики випустили 235 мінометних мін

Біля Авдіївки та Опитного бойовики випустили 235 мінометних мін

Київ • УНН

 • 6704 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Минулої доби бойовики зосередили обстріли українських позицій біля Авдіївки та Опитного, де вони випустили 235 мінометних мін. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Гарячі точки“ — незмінні. Це район Донецького аеропорту, що включає Авдіївку, Опитне і позицію "Шахта Бутовка“, а також район селища Луганське, що знаходиться на Світлодарській дузі. Бойовики зосередили вогонь на українських позиціях біля Авдіївки і Опитного. По ним випустили 235 мінометних мін. Кожен мінометний обстріл з боку бойовиків супроводжувався вогнем з легкого озброєння. Ще одна збройна провокація зафіксована поблизу Зайцевого”, — сказав він.

Також він додав, що враховуючі напружену ситуацію на певних ділянках фронту, Президент України підписав указ про створення трьох нових військово-цивільних адміністрацій у Золотому та Катеринівці Попаснянського району Луганської області, і в селищі Зайцеве Бахмутського району Донецької області.

Нагадаємо, за минулу добу на території проведення антитерористичної операції троє українських військовослужбовців зазнали поранень, жоден не загинув.

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