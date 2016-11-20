Возле Авдеевки и Опытного боевики выпустили 235 минометных мин
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Вчера боевики сосредоточили обстрелы украинских позиций возле Авдеевки и Опытного, они выпустили 235 минометных мин. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Горячие точки" - неизменны. Это район Донецкого аэропорта, включающий Авдеевку, Опытное и позицию "Шахта Бутовка", а также район поселка Луганское, что находится на Светлодарской дуге. Боевики сосредоточили огонь на украинском позициях возле Авдеевки и Опытного. По ним выпустили 235 минометных мин. Каждый минометный обстрел со стороны боевиков сопровождался огнем из легкого вооружения. Еще одна вооруженная провокация зафиксирована вблизи Зайцево", - сказал он.
Также он добавил, что учитывая напряженную ситуацию на определенных участках фронта, Президент Украины подписал указ о создании трех новых военно-гражданских администраций в Золотом и Катериновке Попаснянского района Луганской области, и в поселке Зайцево Бахмутского района Донецкой области.
Напомним, за минувшие сутки на территории проведения антитеррористической операции трое украинских военнослужащих получили ранения, никто не погиб.