Біля АП протестували проти реорганізації Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Біля Адміністрації Президента відбулася акція протесту проти рішення Генеральної прокуратури про реорганізацію Департаменту спеціальних розслідувань, за яким закріплене розслідування та передача до суду справ щодо Майдану, передає кореспондент УНН.
"Це удосконалення насправді розвалює справу Майдану. Цей крок ГПУ, мета якого - всього-навсього відзвітувати за успіхи слідства перед чергою річницею Майдану, стратегічно може призвести до безкарності організованого злочинного угрупування, яке здійснювало злочини проти людяності у 2013-2014 роках та грабувало країну впродовж 2010-2014 років", - вважають учасники акції.
Активісти вирішили звернутися саме до Президента, а не до Генпрокурора, тому що, на їхню думку, саме глава держави "має виявити ініціативу та зібрати на робочу нараду за круглим столом родин та їх представників, а також ГПУ для визначення оптимальних шляхів виходу із де-факто кризи, що склалася".
Окрім того, учасники акції провели перформанс, який ілюструє ставлення людей до рішення ГПУ та оприлюднили відкрите звернення до Президента України.
Нагадаємо, 24 жовтня в ГПУ реорганізували Департамент спеціальних розслідувань, який займається розслідуванням справи стосовно В.Януковича та справи Майдану.