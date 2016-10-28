Возле АП протестовали против реорганизации Департамента специальных расследований ГПУ

"Это усовершенствование на самом деле разваливает дело Майдана. Этот шаг ГПУ, цель которого - всего лишь отчитаться за успехи следствия перед очередной годовщиной Майдана, стратегически может привести к безнаказанности организованной преступной группировки, которая осуществляла преступления против человечности в 2013-2014 годах и грабила страну в течение 2010-2014 годов", - считают участники акции.

Активисты решили обратиться именно к Президенту, а не к Генпрокурору, так как, по их мнению, именно Глава государства "должен проявить инициативу и собрать на рабочее совещание за круглым столом семьи и их представителей, а также ГПУ для определения оптимальных путей выхода из де-факто сложившегося кризиса".

Кроме того, участники акции провели перформанс, иллюстрирующий отношение людей к решению ГПУ и обнародовали открытое обращение к Президенту Украины.

Напомним, 24 октября в ГПУ реорганизовали Департамент специальных расследований, который занимается расследованием дела в отношении В.Януковича и дела Майдана.