Більшість глав райдержадміністрацій Одеської ОДА подали у відставку
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Більшість глав райдержадміністрацій Одеської області повідомили, що подають у відставку. Про це вони заявили сьогодні на прес-конференції, що проходила в нещодавно закритому ЦНАП, передає кореспондент УНН.
За їх словами, вони не можуть більше працювати в корумпованій системі, що панує в Одеській обласній раді.
"Команда реформаторів опинилася в ситуації, коли нема ефективного державного управління, в результаті страждають пересічні громадяни", - зазначив голова Саратської РДА Михайло Лев.
За словами т.в.о. губернатора Одещини Соломії Бобровської, близько 12 голів РДА будуть виконувати свої обов'язки до призначення нового губернатора, після чого складуть повноваження та продовжать свою роботу в команді М.Саакашвілі.