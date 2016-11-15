Большинство глав райгосадминистраций Одесской ОГА подали в отставку
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Большинство глав райгосадминистраций Одесской области сообщили, что подают в отставку. Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции, проходившей в недавно закрытом ЦПАУ, передает корреспондент УНН.
По их словам, они не могут больше работать в коррумпированной системе, которая царит в Одесском областном совете.
"Команда реформаторов оказалась в ситуации, когда нет эффективного государственного управления, в результате страдают рядовые граждане", - отметил глава Саратской РГА Михаил Лев.
По словам и.о. главы Одесской области Соломии Бобровской, около 12 глав РГА будут выполнять свои обязанности до назначения нового губернатора, после чего сложат полномочия и продолжат свою работу в команде М.Саакашвили.