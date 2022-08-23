Більше б в Україну не приїхали: Зеленський заявив, що були пропозиції завести МАГАТЕ на ЗАЕС з боку Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Були пропозиції організувати прибуття місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС з тимчасово окупованого Криму, проте їх відхилили, адже це суперечить українському законодавству. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.
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Зеленський зазначив, що українська сторона запропонувала МАГАТЕ та ООН приїхати на Запорізьку АЕС за маршрутом, який відповідає українському законодавству.
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«Ми знаємо, що були скажемо так пропозиції, щоб представники МАГАТЕ їхали з окупованого Криму, ми сказали, що якщо так відбудеться, то більше МАГАТЕ до нас не приїде згідно нашому законодавству, бо це порушення українського законодавства. Ми раді, що всі цивілізовані люди нас почули, і зараз ми очікуємо їх приїзду. Ми готові зробити безпечний коридор, щоб вони поїхали на поки що окуповані території», - сказав Зеленський.
Доповнення
Раніше Зеленський повідомляв, що українські дипломати, партнери, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують деталі місії, яка буде спрямована до Запорізької АЕС.
Делегація Міжнародного агентства з атомної енергії може відвідати Запорізьку АЕС на початку вересня.