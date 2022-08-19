Україна, ООН і МАГАТЕ працюють над деталями місії до Запорізької АЕС, – Зеленський

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"Українські дипломати, наші партнери, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути відправлена на Запорізьку атомну станцію. З цієї місії може початися відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі. І я вдячний усім, хто приєднався до цієї роботи і ініціативи", – сказав Президент.

Деталі

Зеленський зауважив, якщо російський шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію різних європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час, "бо жодною інструкцією на жодній атомній станції світу не передбачений порядок дій на той випадок, якщо якась держава-терорист перетворює АЕС на мішень".

Нагадаємо

Делегація Міжнародного агентства з атомної енергії може відвідати Запорізьку АЕС на початку вересня, повідомив у п'ятницю представник росії у МАГАТЕ.